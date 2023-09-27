Bursa'da mesleki eğitimin kalbi yenilendi

70 yıllık eğitimin ardından depreme dayanıksız diye yıkılan Demirtaşpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 6 yıl sonra modern sınıfları ve laboratuvarlarıyla hizmet verecek

BURSA - Bursa'da 2017-2018 eğitim öğretim yılı başında depreme dayanaksız gerekçesiyle yıkılan Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 6 yılın ardından mevcut yerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hizmete girecek. Demirtaşpaşa Meslek Lisesi, Bursa'da mesleki ve teknik eğitimin kalbi ve binlerce mühendisin yetişmesinde öncülük eden okullar arasında gösteriliyor.

Deprem yönetmeliğine göre sağlam olmadığına karar verilen Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2017 yılında boşaltıldı. 1946 temeli atılan okul, yerine yenisinin yapılması için 2018 yılında yıkıldı. Eğitim gören öğrenciler ise mezuniyetlerini 3 ayrı okulda tamamladı. Modern sınıfları, son teknoloji laboratuvarları, konferans salonları, spor merkezleriyle, Bursa'nın en teşekküllü eğitim alanlarından biri olacak olan okulun inşaatı bitme noktasına geldi.

Yaklaşık 75 milyona yeni okul, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Celal Ulusoy ve inşaat mühendisleri tarafından inceledi. 4 ana binadan oluşan okulun Bursa'nın önemli okullarından biri olacağını ifade eden Ak Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, "Bursa'nın en eski meslek liselerinden olan Demirtaş Endüstri Meslek Lisesi'nin inşaatını yerinde inceleme imkanımız oldu. Tabi 1946 yılında kurulan bir lisemizdi. Bu çerçevede Bursa için oldukça önemli ve değerli bir eğitim mekanıdır. 2017 yılında komple yıkımını gerçekleştirmiştik. Takip eden süre içerisinde okulumuz artık bitme aşamasına geldi. 32 derslikli ve bittiği zaman 2 bin öğrencimizin içerisinde eğitim göreceği ayrıca 3 tane atölye binasının olduğu bir okul olacak. Matbaa, tesisat ve elektrik atölyelerinin içerisinde yer aldığı önemli eğitim kompleksi haline gelecek" diye konuştu.

Bursa'nın birçok ilçesinde devam eden ciddi sayıda eğitim yatırımlarının olduğunu ifade eden Özen, "Bir kısmını depremden kaynaklı yıkıp tekrar inşa ettiğimiz, diğer kısmını güçlendirip eğitime aldığımız ciddi manada eğitim yatırımlarımız var. Bu çerçevede hem bakanlarımızla hem milletvekili arkadaşlarımızla bu hizmetleri en hızlı şekilde Bursa'ya gelmesi noktasında elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Bundan sonraki süreçte de devamını sağlayacağız. Evlatlarımız bizim geleceğimiz. Onların geleceğinin iyi bir şekilde yetişmesi Türkiye'nin geleceğinin parlak olması anlamına geliyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de bu eğitim kompleksini öğrencilerimizin hizmetine sunmayı arzuluyoruz. Bursa bir sanayi şehridir. Ara eleman konusunda sektörlerin büyük sıkıntıları var. Bu çerçevede özellikle meslek liselerine yönelik son dönemde ciddi adımlar var. Evlatlarımızın en kısa zamanda iş sahibi olması hem de sektörlerin ara eleman sıkıntısı çözümünde meslek liselerinin ayrı bir önemi var. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Bu yılın başında yaklaşık 26 okulun inşaatını hükümetin bütçesiyle tamamlandığını ifade eden Dr. Ahmet Alireisoğlu ise, "Bu okul gibi, yaklaşık 46 inşaatımız devam ediyor. Bursa'nın genel anlamda ikili eğitim oranı yüzde 22'dir. En kısa zamanda bunu aza indireceğiz. Yeni hazırladığımız eğitim yatırımları ve planlarımız var. Bu istikamette çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

İnşaatın ardından heyet, eğitime yeni açılan Ergin Ağaç Ticaret Meslek Lisesi'ndeki öğrencilerle bir araya geldi.