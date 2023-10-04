Bursa'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda Öğrencilere Trafik Bilinci Kazandırılıyor

Bursa'da geçen yıl açılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere trafik bilinci kazandırılması amacıyla trafik kuralları öğretiliyor. İçişleri Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan projede öğrencilere teorik ve uygulamalı eğitimler verilerek trafik kuralları anlatılıyor.

Bursa'da geçen yıl açılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere trafik bilinci kazandırılması amacıyla trafik kuralları öğretiliyor.

"Çocuk Trafik Eğitim Parkları Projesi" kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesince trafik kurallarını iyi bilen, donanımlı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla yapılan bisiklet ve yürüyüş yolunun yer aldığı projede öğrenciler bilgilendirmeye devam ediliyor.

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde Nilüfer Çayı kenarındaki 6 bin 65 metrekare alanda, trafiğin ve ulaşımın sorun olmaktan çıkıp trafikte güvenli ortamların yakalanması için anaokulu, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrencilere trafik bilinci kazandırılmaya çalışılıyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde planlanan okullardan gelen öğrencilere, eğitmenler eşliğinde eğitim otoları ve bisikletlerle trafik kurallarına uygun şekilde durma, duraklama ve park etme yöntemleri, emniyet kemeri, yaya önceliği, takip mesafesi, trafik levhaları ve yol işaretlerinin anlamları gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler verilerek trafik kuralları anlatılıyor.