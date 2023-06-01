Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gençlerle buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören gençlerle bir araya gelip, onlarla tecrübelerini paylaştı. Başkan Aktaş, gençlere yeni teknolojiler üretmeleri ve katma değeri yüksek işler yapmaları gerektiğini söyledi. Buluşmanın ardından atölye sınıflarını gezen ve öğrencilerin projelerini inceleyen Başkan Aktaş, okul müdürüne Bursa'nın tarihi figürlerinin yer aldığı ipek tablo hediye etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören gençlerle bir araya gelip, onlarla tecrübelerini paylaştı. Gençlere seslenen Başkan Aktaş, "Bizim yeni teknolojiler üretmemiz, katma değeri yüksek işler yapmamız lazım" dedi.

Yoğun programına rağmen sık sık eğitim kurumlarını gezip, öğrencilerle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yeni durağı Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Nilüfer Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi ile birlikte konferans salonunda öğrencilerle buluşan Başkan Aktaş, hayata dair tecrübelerini gençlerle paylaştı. Kendi öğrencilik yılları ve iş hayatından örnekler vererek öğrencilere nasihatlerde bulunan Başkan Aktaş, özellikle mesleki eğitimdeki gençlerin Türk sanayisi için çok önemli olduğunu hatırlattı.

Hepiniz birer cevhersiniz

Türkiye'nin artık İHA'ları, SİHA'ları, TOGG'u ve yüksek teknolojiyi konuştuğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Bizim teknik personellere ihtiyacımız var. El becerileri olan, pratik düşünebilen, işini aşkla yapan insanlara ihtiyacımız var. Doğalgazını bulmuş, petrolünü bulmuş bununla alakalı standartlarını yükseltmiş bir ülkemiz var. Bundan sonrasını siz yapacaksınız. Mesele bu yılları dolu dolu değerlendirebilmek. Hepiniz birer cevhersiniz, biraz kendinizi dinler ve buna yönelirseniz yapamayacağınız, başaramayacağınız iş yok. Bundan sonraki süreci siz belirleyeceksiniz. Ne kadar olumlu işler ortaya çıkarırsak, ne kadar gençliğimizi doğru yetiştirip doğru manada konuşlandırırsak ben inanıyorum ki geleceğimiz o kadar parlak olur. Biz üretmek ve katma değer sağlamak zorundayız. Halledilmeyecek, öğrenilmeyecek hiçbir şey yok" diye konuştu.

Bursa'da gençlere kendilerini geliştirmeleri için pek çok fırsatlar sunduklarını da ifade eden Başkan Aktaş, gençlerden Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik merkezleri, kütüphaneleri, kampları ve etkinliklerinden mutlaka yararlanmalarını istedi.

Buluşmanın ardından atölye sınıflarını gezen ve öğrencilerin projelerini inceleyen Başkan Aktaş, buluşmanın sonunda okul müdürü Cengiz Korucu'ya Bursa'nın tarihi figürlerinin yer aldığı ipek tablo hediye etti. - BURSA