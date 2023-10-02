Burkina Faso'da Şiddet Nedeniyle 1 Milyondan Fazla Öğrenci Okula Gidemiyor

Burkina Faso'da şiddet ve güvensiz ortam nedeniyle 1 milyondan fazla öğrencinin sınıflarına dönemediği bildirildi. Ülkede 6 bin 100 okul kapalı durumda ve 31 bin öğretmen işsiz kalmış durumda. Ayrıca, yüzlerce okul evinden olan aileler için barınak olarak kullanılıyor.

Burkina Faso'da 1 milyondan fazla öğrencinin, şiddet ve güvensiz ortam nedeniyle sınıflarına dönemediği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) yapılan açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının başladığı ülkede, tüm okulların dörtte birine denk gelen yaklaşık 6 bin 100 okulun kapalı olduğu ifade edildi.

Şiddet olayları nedeniyle 1 milyondan fazla çocuğun okula gidemediği ve 31 bin öğretmenin işsiz kaldığı kaydedilen açıklamada, yüzlerce okulun da evinden olan aileler için barınak olarak kullanıldığı belirtildi.

5,5 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu ülkede, evinden olanların sayısı 2 milyonun üzerinde.

Ülkedeki güvenlik sorununu gerekçe göstererek Eylül 2022'de darbe yapan geçiş hükümetinin Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, dün ülkede güvenlik tam anlamıyla sağlanana kadar seçimlere gidilmeyeceğini söylemişti.

Traore, cumhurbaşkanı olarak yemin ettiğinde ülkedeki güvenlik durumunu 2-3 ay içinde düzeltme sözü vermiş ve seçimlerin Temmuz 2024'te düzenleneceğini duyurmuştu.

Batı Afrika'da Sahel kuşağında yer alan 22 milyon nüfuslu Burkina Faso, Mali ve Nijer ile "Liptako Gourma" isimli ortak bir sınır hattını paylaşıyor.

Almanya'nın yüzölçümünden büyük olan Liptako-Gourma'da El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar sık sık saldırı düzenliyor.