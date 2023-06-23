Burhaniye Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Burs Desteği Sağlıyor

Burhaniye Belediyesinin eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ile hayata geçirdiği üniversite öğrencilerine maddi destek çerçevesinde, 2022-2023 eğitim öğretim yılının haziran ayı burs ödemeleri hesaplara yatırıldı.

Maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine Burhaniye Belediyesi tarafından her ay burs desteği sağlanıyor. Bu kapsamda haziran ayı bursları da öğrenilerin hesaplarına yatırıldı.

Zorlaşan ekonomik şartlar nedeniyle gelecek eğitim yılında şu an 650 TL olan bursların artacağının sözünü veren Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, bursiyerlere yıl sonu dolayısıyla gönderdiği mesajda, şu sözlere yer verdi:

"Geleceğimizi emanet ettiğimiz ve geleceğe aydınlıkla bakmamızı sağlayan tüm gençlerimizin gözlerinden öpüyor, mezun olan gençlerimizin geleceğinin parlak olmasını temenni ediyor, öğrenimine devam eden gençlerimize de 2023-2024 eğitim öğretim döneminde başarılar diliyorum."