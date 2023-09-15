Burdur'da Okul Servisleri Denetimi: 6 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
Burdur İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan okul servisleri denetimlerinde kuralları ihlal eden 6 sürücüye ceza işlem uygulanıp 3 araç trafikten men edildi.
Burdur İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan okul servisleri denetimlerinde kuralları ihlal eden 6 sürücüye ceza işlem uygulanıp 3 araç trafikten men edildi.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2023 - 2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde okullara ulaşımının sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde okul servisleri denetimi gerçekleştirildi.
Yapılan denetimlerde kontrol edilen 513 araçtan kuralları ihlal eden 6 araç sürücüsü hakkında Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edilerek 3 araç trafikten men edildi. - BURDUR