Burdur'da Okul Servisleri Denetimi: 6 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Burdur İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan okul servisleri denetimlerinde kuralları ihlal eden 6 sürücüye ceza işlem uygulanıp 3 araç trafikten men edildi.

Burdur İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan okul servisleri denetimlerinde kuralları ihlal eden 6 sürücüye ceza işlem uygulanıp 3 araç trafikten men edildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2023 - 2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde okullara ulaşımının sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde okul servisleri denetimi gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde kontrol edilen 513 araçtan kuralları ihlal eden 6 araç sürücüsü hakkında Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edilerek 3 araç trafikten men edildi. - BURDUR