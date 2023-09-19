Burdur'da okul bölgelerinde asayiş ve trafik uygulamaları denetlendi

BURDUR'da okul bölgelerinde yapılan genel asayiş ve trafik uygulamalarını denetleyen Vali Türker Öksüz, "Temel amacımız okullarımızın huzurlu ve güvenli olmasıdır" dedi.

Burdur Valisi Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Engin Hatipoğlu ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul bölgelerinde yapılan genel asayiş ve trafik uygulamalarını denetledi. Yeni eğitim- öğretim yılının geçen hafta başladığını ve eğitim faaliyetlerinin kentte sorunsuz şekilde devam ettiğini söyleyen Vali Öksüz, "Bizim temel amacımız okullarımızın huzurlu ve güvenli olmasıdır. Hem okullarımızın içinde hem de çevrelerinde huzurun ve güvenliğin sağlanması her yönden bizim başlıca hedefimiz. Çünkü biz öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda eğitim, öğretim görmelerini istiyoruz. Okul çevrelerinde gerekli güvenlik ve trafik tedbirlerini alıyoruz. Çocuklarımızın bir suçun mağduru olmasını istemiyoruz. Kötü alışkanlıklardan uzak durmasını istiyoruz. Zararlı faaliyetlerin çocuklarımıza bulaşmasını önlemek istiyoruz. Bu konuda bakanlığımızın talimatları var" dedi.

Okulların risk derecelerine göre kategorilere ayrıldığını ve gerekli güvenlik tedbirlerinin buna göre planlandığını kaydeden Vali Öksüz, "Biz de bugün o çalışmaları yerinde incelemek için okullarımıza geldik. 15 Temmuz Anadolu Lisemizde özellikle öğrencilerimiz ile çevrede bulunan esnaflarımız ile sohbet ettik. Onların bir problemi olup olmadığını sorduk. Çok şükür önemli bir problemimiz yok. Bizim alacağımız bu güvenlik tedbirleri kesintisiz şekilde devam edecek. Bir gün uygulayıp ikinci gün bu tedbirleri gevşetmeyeceğiz. Tüm eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülebilir şekilde bu önlemleri devam ettireceğiz. Okullarımızın ve çevrelerinin güvenli olması bizim için çok önemli. Bunun için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bugün burada İl Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız bu çalışmaları hep birlikte yerinde gördük. Ben 2023- 2024 eğitim öğretim yılının bütün öğrencilerimize, şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Umuyorum ki başarılı bir yıl olacak ve öğrencilerimiz güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim öğretim görmeye devam edecek" diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik de şunları söyledi:

"İçişleri Bakanlığımızın emir ve talimatları ışığında eğitim- öğretim yılının yeni başlaması nedeniyle Güvenli Eğitim Projemiz kapsamında hem okullarda okuyan çocuklarımızın hem de okul çevrelerinin güvenliği açısından sıkıntı ve sorunları var mı yok mu bunları yerinde görmek için Sayın Valimiz ve Jandarma Komutanımız ile birlikte öğrencilerimizle sohbet ettik, okul çevresindeki esnaflarımızla, okullarımızdaki öğretmenlerimizle görüştük. Herhangi bir sıkıntı olmaması bizi ziyadesiyle mutlu etti." (DHA)