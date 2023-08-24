Burdur'da Öğrencilere Yangın Söndürme Eğitimi Verildi

Öğrenci değişim programı kapsamında Romanya, Kuzey Makedonya, Litvanya ve Çek Cumhuriyeti'nden Burdur'a gelen 30 öğrenci itfaiye müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitimde yangın söndürme teknikleri hakkında bilgi aldı.

Fen bilimleri öğretmeni Osman Aköz ve İngilizce öğretmeni Mevlüt Özkan koordinatörlüğünde kentte çeşitli faaliyetllere katılan 30 orman gönüllüsü öğrenciye Burdur İtfaiye Müdürlüğü'nde ekipler yangın söndürme teknikleri hakkında bilgi verdi. Eğitimde Yangın bilgisi, yangın kimyası, yangına yaklaşma ve müdahale teknikler ile araç malzeme tanıtımı, başlangıç yangınlarına müdahale şekli, orman yangınlarına müdahale şekli, akaryakıt ve plastik yangınına müdahale yöntemleri teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. (DHA)