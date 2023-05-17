Burdur merkez 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi tarafından il genelinde liseler arasında düzenlenen şiir okuma yarışmasında Merkez Özel Turuncu Anadolu Lisesi'nden Aleyna Kayasuyu birinci oldu.

Burdur'da liseler arası şiir okuma yarışması düzenlendi.

Burdur merkez 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi tarafından il genelinde liseler arasında şiir okuma yarışması düzenlendi. Daha önce ilçelerde ve il merkezinde düzenlenen yarışmalarda birinci olan okulların katıldığı Burdur Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya Bucak Şehit Ayfer Gök Anadolu Lisesi, Çavdır Anadolu Lisesi, Çeltikçi Şehit Ali Yıldırım Anadolu Lisesi, Karamanlı Hakan Sevim Fen Lisesi, Merkez Özel Turuncu Anadolu Lisesi, Tefenni Barutlusu Şehit Ömer Kızılkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Yeşilova Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden 7 öğrenci katıldı.

Okul Müdürü Hüseyin Işık, sadece akademik yönde değil çocukların gelişiminde sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere de önem verdiklerini belirtti. Yarışmada jürinin yaptığı değerlendirme sonucu Merkez Özel Turuncu Anadolu Lisesi'nden Aleyna Kayasuyu birinci, Bucak Şehit Ayfer Gök Anadolu Lisesi'nden Emir Yeşil ikinci, Karamanlı Hakan Sevim Fen Lisesi'nden Fatma Ceylin Yıldırım üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini İl Milli Eğitim Müdür Vekili Seyit Güven Yılmaz verdi. (DHA)