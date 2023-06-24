Bulgaristan heyeti Trakya Üniversitesi'ni ziyaret etti

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü ve Bulgaristan'dan gelen heyet Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti. Tabakoğlu, ziyarette iki ülke arasındaki ortak noktalara değindi ve üniversitenin sunduğu imkanları anlattı. Ayrıca TÜ ve Tekirdağ Namık Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrenciler bir araya geldi.

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü ve Bulgaristan'dan gelen heyet Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Tabakoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, iki ülkeyi birbirine bağlayan Müslüman ve Türk nüfusun yanı sıra tarihi ve kültürel birçok ortak noktanın olduğunu söyledi.

Bulgaristan'dan eğitim için gelecek gençlere ve şifa arayan hastalara yardımcı olmaya devam edeceklerini belirten Tabakoğlu, "Sınır Ötesi AB projeleri ve Trakya Üniversitesi Teknopark aracılığıyla elde ettiğimiz deneyimleri de sizlerle paylaşmaya hazırız." dedi.

Üniversitenin sunduğu imkanları anlatan Tabakoğlu, Bulgaristan ile ilişkileri güçlendirmek için tüm iş birliği fırsatlarını değerlendirmek istediklerini kaydetti.

TÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli de uluslararası öğrenci alım süreçleri ve Bulgaristan'dan gelen uluslararası öğrenciler için ayrılan kontenjanlar hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette, Bulgaristan Madan Belediye Başkanı Fahri Ademov, Paşmaklı Belediye Başkanı Nikolay Melemov, Palas Belediye Başkan Yardımcısı Nedko Kulevski ile Paşmaklı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rabia Köseva yer aldı.

Eğitim Fakültesi'nde mezuniyet töreni

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yaptığı konuşmada, Eğitim Fakültesi'nde birçok bölümün dünya standartlarında akredite olduğunu söyledi.

Fakültenin 8 bölümünün de akredite edildiğini belirten Tabakoğlu, "Evlatlarımız akredite bir bölümden mezun oluyorlar. Bu başarıda hocalarımızın başarısı büyük. Lise mezunu olarak aldıkları evlatları birer halı dokur gibi ilmek ilmek dokudular. Şimdi ceplerinde diplomaları birer güzel öğretmen olarak mezun oluyorlar." dedi.

Mezun olan öğrenciler arasında yeğeni Ayşenur Tabakoğlu'nun da olduğunu belirten Tabakoğlu, kendisinin de törene katılan aileler gibi ayrı bir mutluluk yaşadığını kaydetti.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Maden, 600 öğrencinin fakülteden mezun olduğunu dile getirdi.

Daha iyisini başarmak için çalışmaya devam edeceklerini anlatan Maden, "Amacımız öğretmenlik mesleği için belirlenen ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim vermek, öğretmenlik mesleği yeterliliğini en üst düzeyde kazandırmaktır." dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaketleri ve mezuniyet belgeleri verildi.

Tören, tüm mezunlara belgelerinin verilmesinin ardından meslek yemini edilmesi ve keplerin havaya atılmasıyla sona erdi.

Uluslararası öğrenciler bir araya geldi

Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Tekirdağ Namık Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrenciler bir araya geldi.

TÜ Dil Eğitim ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezindeki (DİLMER) toplantıda üniversitelerde yürütülen Türkçe eğitimi ve öğretimi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

DİLMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ramadan Doğan ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Uğur Özgür gözetiminde öğrenciler Edirne'nin tarihi mekanlarını da ziyaret etti.