Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak'tan Eğitim Öğretim Yılı Mesajı

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Ocak, yeni dönemin heyecanını ve eğitimin önemini vurgulayarak, çocukların geleceğe hazırlanması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ocak, mesajında, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, yeni dönemin heyecanını hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Eğitim ve öğretimin sürekli gelişmeyi, kendini yenilemeyi, değişime açık olmayı, bilgi çağını yakalayabilmeyi zorunlu kılan dinamik bir alan olduğunu belirten Ocak, şunları kaydetti:

"Okullarımızı eğitim imkanlarıyla ne kadar iyi donatabilirsek, çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar donanımlı yetiştirebilirsek yarınlarımız da o kadar çağdaş ve güçlü olacaktır. İlçemiz nezdinde bu amaç doğrultusunda eğitimi öncelikli sorumluluğumuz olarak görüyor ve çocuklarımızı geleceğe hazırlamak adına devletimizin tüm imkan, potansiyel ve kabiliyetini kullanarak var gücümüzle çalışıyoruz."