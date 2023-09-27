Buca Belediyesi 8 Ayrı Kurs Merkezinde 34 Farklı Alanda Kurslar Açıyor

Buca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezi iş birliği ile 8 ayrı kurs merkezinde 34 farklı alanda hobi, sanat ve meslek edindirme kurslarını açıyor. Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kurslardan bu yıl 5 bin kişinin yararlanmasını beklediklerini söyledi.

Buca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezi iş birliği ile 8 ayrı kurs merkezinde 34 farklı alanda hobi, sanat ve meslek edindirme kurslarını açıyor. Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kurslardan bu yıl 5 bin kişinin yararlanmasını beklediklerini söyledi.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçiren Buca Belediyesi, her yer yaştan Bucalının sosyal, eğitsel, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hobi, sanat ve meslek edindirme kursları düzenliyor. Piyanodan şiş ve tığ örücülüğüne, resimden yabancı dil kursuna kadar geniş yelpazede hizmet veren kurs merkezleri ekim ayı itibarıyla yeni dönem derslerine başlıyor.

8 AYRI MERKEZDE DÜZENLENECEK

Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezi iş birliği ile hayata geçirilen kurslar, Buca Belediyesi Cemal Yetginer Etüt, Meslek ve Sanat Atölyesi, Gediz Etüt Eğitim Merkezi, Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezi, Ceren Özdemir Semt Merkezi, Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi, Evka -1 Semt Evi, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, Kadın Aktivite Merkezi olmak üzere 8 farklı merkezde düzenleniyor. Kurslara katılan vatandaşlar, yetenekleri doğrultusunda boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirme fırsatı buldukları gibi mesleki beceriler edinme şansı da yakalıyor.

ÇOCUK VE YETİŞKİNLER YARARLANACAK

Merkezlerde çocuklar için satranç, dijital okuryazarlık, bilgisayar, gitar, keman, tiyatro, drama, resim, bağlama, zeka oyunları, piyano kursları açılırken; yetişkinler için, halk oyunları, pilates, zumba okuma yazma, el becerilerine yönelik şiş ve tığ örücülüğü, bebek yapımı, ahşap boyama, punch nakış, resim, kağıt rölyef, makine dikiş, el nakışı, takı tasarım kursları gerçekleştiriliyor. Öte yandan, yetişkinler için mesleki beceriler kazandırmaya yönelik aşçılık, pastacılık, kuaförlük, diksiyon, işaret dili, bilgisayar, bilgi işletmenliği, dijital okuryazarlık, muhasebe, yabancı diller, etkili ve hızlı okuma, ev dekorasyonu eğitimleri de veriliyor.

BAŞVURU MERKEZLERE YAPILACAK

Kurslara başvurmak isteyen vatandaşlar ikametgah belgesi ve nüfus cüzdan fotokopileriyle merkezlere şahsen giderek başvuru yapılabilecek.

5 BİN KİŞİ YARARLANACAK

Açılan kurslardan bu yıl 5 bin kişinin yararlanmasını öngördüklerini belirten Başkan Erhan Kılıç, "Her bir kurs merkezimiz en üst kapasite ile hizmet veriyor. Pek çok mahallemizde binlerce Bucalının hayatına dokunuyoruz. Geri dönüşler de bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.