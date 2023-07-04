BSH Türkiye, Meslek Liseleri ve Teknik Okullarla Stratejik İş Birliği Projesiyle Gençlerin Gelişimine Katkıda Bulunuyor

BSH Türkiye, 2011 yılından beri sürdürdüğü TOSİ Projesi ile mesleki ve teknik eğitim alan binlerce öğrencinin gelişimine katkı sağlıyor. Proje, gençlere sektörü tanıma fırsatı sunmak ve donanımlı çalışanlar yetiştirerek ülke istihdamına katkıda bulunmayı hedefliyor. Bugüne kadar 9 okulla iş birliği gerçekleştirilen proje sayesinde 314 öğrenci staj yapma imkanı bulurken, 16 mezun da iş imkanı elde etti.

BSH Türkiye, 2011 yılında başlattığı "Meslek Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri ve Teknik Okullarla Stratejik İş Birliği (TOSİ) Projesi" ile Türkiye'nin farklı noktalarında mesleki ve teknik eğitim gören binlerce öğrencinin gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BSH Türkiye, gençlerin mesleki gelişimine katkıda bulunmak ve satış sonrası servis hizmetleri alanında donanımlı personel ihtiyacına karşılık vermek amacıyla geliştirdiği TOSİ Projesi'ni 2011 yılından beri sürdürüyor.

Projeyle; mesleki ve teknik eğitim alan öğrencilere sektörü daha iyi tanıma fırsatı sunmak, onların kariyerlerine katkıda bulunmak ve donanımlı çalışanlar olarak ülke istihdamına katılmalarını sağlamak hedefleniyor.

BSH Türkiye Servis Departmanı liderliğinde yürütülen TOSİ Projesi, beyaz eşya sektörünü geleceğe taşıyacak donanımlı ve nitelikli çalışanların yetişmesine olanak sağlıyor. 2011'de hayata geçirilen proje için bugüne kadar Türkiye'nin farklı noktalarında 8'i mesleki teknik ve anadolu lisesi ve biri meslek eğitim merkezi olmak üzere toplamda 9 okul ile iş birliği gerçekleştirildi.

314 öğrenciye staj, 16 yeni mezuna iş imkanı

TOSİ Projesi kapsamında, teknik liselerde beyaz eşya ve küçük ev aletleri sınıfları kuruldu ve bu sınıflar, BSH ürünleriyle donatılarak modern ve işlevsel bir öğrenme ortamı oluşturuldu.

Ayrıca, BSH Türkiye tarafından sağlanan teknik laboratuvarlar, öğrencilerin pratik becerilerini geliştirmeleri ve mesleki bilgi birikimlerini artırmaları için önemli bir kaynak oldu. TOSİ, genç yeteneklerin BSH ürünleriyle gerçek dünya deneyimleri yaşamalarını ve teknik becerilerini geliştirerek beyaz eşya sektöründe istihdam edilebilirliklerini artırıyor.

BSH Türkiye'nin sürdürdüğü uzun soluklu proje, mesleki ve teknik okullardan mezun olan gençler için aynı zamanda istihdam fırsatı anlamına geliyor. Bugüne kadar projenin yürütüldüğü okullarda eğitimini tamamlayan 16 genç mezun, teknisyen olarak BSH servis ailesine katılırken, 314 öğrenci de profesyonel satış sonrası servis hizmeti stajlarını BSH servislerinde gerçekleştirdi.