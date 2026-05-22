BŞEÜ'de 'Türk Romanı ve Kültüründe Şeyh Edebali' programı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde, Şeyh Edebali'nin vefatının 700. yılı kapsamında 'Türk Romanı ve Kültüründe Şeyh Edebali' konulu program düzenlendi. Senarist ve romancı Hasan Erimez'in konuşmacı olduğu etkinlikte, tarihi şahsiyetin edebiyat ve kültürel mirastaki yeri ele alındı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) 'Türk Romanı ve Kültüründe Şeyh Edebali' konulu program gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı tarafından, Şeyh Edebali'nin vefatının 700. yılı anma etkinlikleri kapsamında 'Türk Romanı ve Kültüründe Şeyh Edebali' konulu program düzenlendi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Tunçel, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Programda senarist ve romancı Hasan Erimez konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlikte, Şeyh Edebali'nin Türk edebiyatı ve kültürel mirasındaki yeri ele alındı, tarihi şahsiyetin romanlara ve kültür hayatına yansımaları değerlendirildi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği program, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul tarafından Hasan Erimez'e teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
