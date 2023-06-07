Bozüyük'te Kurban Kesim Kursu Açılıyor

Bilecik'in Bozüyük İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, her bayram yaşanan acemi kasap görüntülerinin önüne geçilmesi için kurban kesim kursu açılmasına karar verdi.

Büyükbaş ve küçükbaş kurban kesim elemanı adı altında açılacak kurs 12-16 Haziran tarihleri arasında 5 gün sürecek. Hafta içi her akşam saat 18.00-20.30 saatleri arasında düzenlenecek kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifika verilecek. 12 Haziran Pazartesi günü akşamı başlayacak kurslar için başvurular aynı günün akşamı saat 17: 30'a kadar devam edecek. Sınırlı sayıda olan kontenjan nedeniyle kursa katılmak için vatandaşların zaman kaybetmeden başvurularını yapmaları gerektiği vurgulandı. - BİLECİK