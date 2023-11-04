Bozüyük'te bir öğretmen velinin saldırısına uğradı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Necat Ferit Eczacıbaşı İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Hanife İ., bir velinin saldırısına maruz kaldı. Saldırı sonucunda yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde okulda bir velinin saldırısına uğrayan öğretmen yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük Necat Ferit Eczacıbaşı İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Hanife İ., Y.G. isimli velinin saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda öğretmen Halife İ. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hanife İ, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK