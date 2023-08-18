Bozüyük Belediyesi Yaz Sanat ve Spor Okulu Öğrencileri Eskişehir Gezilerini Tamamladı

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen yaz sanat ve spor okulu etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ücretsiz Eskişehir gezileri sona erdi. Öğrenciler Kentpark ve Sazova Parkı'nı ziyaret ederek at binme seanslarına katıldı ve uzay bilimleri hakkında bilgi edindi. Gezi boyunca öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bozüyük Belediyesi tarafından yaz sanat ve spor okulu öğrencilerine yönelik düzenlenen ve yaklaşık 300 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen "Dörtnal Geziyorum" etkinlikleri sona erdi.

Öğrencilerin yaz boyunca tatillerini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri amacıyla Bözüyük Belediyesi tarafından yaşama geçirilen sanat ve spor yaz atölyeleri kapsamında düzenlenen ücretsiz Eskişehir gezileri "Dörtnal Geziyorum" tamamlandı.

Haftada 2 gün olmak üzere 3 hafta boyunca devam eden ücretsiz gezilerde öğrenciler Kentpark'ı ziyaret ederek Kentpark Atlı Binicik Kulübü'nde eğitmenler eşliğinde at binme seanslarına katıldı. Öğle yemeklerinin ardından Sazova Parkı'nda Sabancı Uzayevi seansına katılan öğrenciler astronomi ve uzay bilimleri hakkında bilgi edindi. Ardından Eti Sualtı Dünyası'nı gezen öğrenciler burada da sualtının renkli ve büyüleyici dünyası ile tanıştı. Gezi boyunca öğrencilere Bozüyük Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.