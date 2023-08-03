Bozüyük Belediyesi Yaz Okulu Öğrencileri Eskişehir Gezilerine Başladı

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen sanat ve spor yaz atölyeleri kapsamında ücretsiz olarak düzenlenen Eskişehir gezileri başladı. Öğrenciler, Kentpark, Sazova Parkı ve Eti Sualtı Dünyası gibi yerleri ziyaret ederek eğlenceli ve öğretici bir gün geçirdi.

Bozüyük Belediyesi tarafından yaz okulu öğrencileri için ücretsiz düzenlenen Eskişehir gezileri başladı.

Bozüyük Belediyesi'nin öğrencilerin yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri amacıyla düzenlediği sanat ve spor yaz atölyeleri "Dörtnal Geziyorum" etkinliği ile devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi ücretsiz yaz spor okulu ve sanat atölyelerine devam eden öğrencilere yönelik olarak düzenlenen geziler, gruplar halinde haftanın iki günü 1 ay boyunca sürecek.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nden büyük bir heyecanla yola çıkan ilk öğrenci grubu Bozüyük Belediyesi'ne ait otobüs ile Eskişehir'e gitti. Eskişehir'de ilk olarak Kentpark'ı ziyaret eden gezi grubu Kentpark Atlı Binicik Kulübü'nde eğitmenler eşliğinde at binme seanslarına katıldı. Öğle yemeğinin ardından Sazova Parkı'na hareket eden gezi grubu burada da Sabancı Uzay Evi seansına katılarak astronomi ve uzay bilimleri hakkında bilgi edindi. Ardından Eti Sualtı Dünyası'nı gezen minikler renkli ve büyüleyici sualtı dünyası ile tanıştı.