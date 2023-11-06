Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde Ara Tatil Atölyeleri Kayıtları Başladı

Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde düzenlenecek ara tatil atölyelerine katılmak isteyenler için kayıtlar başladı. Kasım ayındaki 1 haftalık ara tatil boyunca çocuklar ve gençler, sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunarak boş zamanlarını eğlenceli bir şekilde geçirecekler.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde yapılacak ara tatil atölyelerine katılmak isteyenler için kayıtlar başladı.

Kasım ayındaki 1 haftalık ara tatil boyunca çocuklar ve gençler, Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde düzenlenen eğlenceli atölyelerde sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunarakboş zamanlarını eğlenerek ve öğrenerek geçirecekler.

13 Kasım Pazartesi günü ile 17 Kasım 2023 Cuma günleri arasında yapılacak ara tatil atölyelerinde Müzik Atölyesi, Ritim Atölyesi(özel bireyler), Solo Jazz Gençlik Tiyatrosu, Mini Mini Bir Kuş Atölyesi(Kaynaştırma Atölyesi), Kedi Evi Yapımı(Kaynaştırma Atölyesi, Vincent Van Gogh/Drama ve P4C Gençlik Tiyatrosu Atölyeleri yer alacak.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi'ne yapılacak başvurular, 10 Kasım 2023 Cuma günü sona erecek.