Bozüyük Belediyesi Öğrencilere Eskişehir Gezisi Düzenledi

Bozüyük Belediyesi tarafından 'Dörtnal Geziyorum' sloganıyla hazırlanan gezide, 300 öğrenci Eskişehir'in tarihi ve turistlik yerlerini gezdi. Haftada 2 gün olmak üzere 3 hafta boyunca devam eden ücretsiz gezilerde öğrenciler Kentpark'ı ziyaret ederek at binme seanslarına katıldı, Sazova Parkı'nda Sabancı Uzayevi seansına katıldı ve Eti Sualtı Dünyası'nı gezdi. Gezi programının bitiminde öğrenciler ve ebeveynleri teşekkür etti.

Bozüyük Belediyesi tarafından 'Dörtnal Geziyorum' sloganıyla hazırlanan gezide, 300 öğrenci Eskişehir'in tarihi ve turistlik yerlerini gezdi.

Bozüyük Belediyesi tarafından yaz sanat ve spor okulu öğrencilerine yönelik 'Dörtnal Geziyorum' sloganıyla düzenlenen Eskişehir gezileri çerçevesinde bu hafta 300 öğrenci Eskişehir'in tarihi ve turistlik yerlerini gezdi. Haftada 2 gün olmak üzere 3 hafta boyunca devam eden ücretsiz gezilerde öğrenciler Kentpark'ı ziyaret ederek Kentpark Atlı Binicik Kulübü'nde eğitmenler eşliğinde at binme seanslarına katıldı. Öğle yemeklerinin ardından Sazova Parkı'nda Sabancı Uzayevi seansına katılan öğrenciler astronomi ve uzay bilimleri hakkında bilgi edindiler.

Ardından Eti Sualtı Dünyası'nı gezen öğrenciler burada da sualtının renkli ve büyüleyici dünyası ile tanıştılar. Gezilerden unutulmaz hatıralarla dönen öğrenciler gün boyu eğlendirici, bilgilendirici, dopdolu, harika birer gün geçirdiler. Gezi programının bitiminde öğrenciler ve ebeveynleri bu güzel etkinlik için başta Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler. - BİLECİK