Bozüyük Belediye Başkanı Öğretmenler Günü'nü kutladı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okullara çiçek ve hediyeler göndererek tüm öğretmenleri kutladı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okullara gönderdiği çiçek ve hediyelerle ilçede görev yapan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Bozüyük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından ilçede eğitim veren tüm okullar sabah saatlerinden itibaren ziyaret edilmeye başladı. Ziyaretlerde öğretmenler odasındaki öğretmenlerle görüşerek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan görevliler, öğretmenlere Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun selamını ve Öğretmenler Günü kutlama mesajını ilettiler.

Öğretmenlere Atatürk çiçeği, çikolata ve 100. yıl rozeti hediye eden belediye görevlileri öğretmenlere ayrıca görevlerinde başarılar dilediler. Belediye görevlilerine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür eden öğretmenler de "Bizleri bu özel günümüzde unutmayan ve hediyeleri ile onure eden Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" dediler.