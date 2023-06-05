Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı İlkokul Öğrencilerine Yerel Yönetimleri Anlattı

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, ilkokul öğrencilerine yerel yönetimlerin görevlerini anlattı. Şahinoğlu, öğrencilere belediye nedir, belediyenin görevleri, faaliyetleri, başkanın görev ve sorumlulukları ile belediye birimleri gibi konularda bilgi verdi.

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, ilkokul öğrencilerine yerel yönetimlerin görevlerini anlattı.

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Belediye Meclis Üyesi Tuncay Sapan ile birlikte Öğretmen Bekir Aral İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinin 'Hayat Bilgisi' dersine konuk olarak öğrencilere 'Yerel Yönetim Birimleri' konusunu anlattı.

Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Başkan Yardımcısı Şahinoğlu, minik öğrencilere belediye nedir, belediyenin görevleri, faaliyetleri, başkanın görev ve sorumlulukları ile belediye birimleri gibi konularda bilgi verdi. Başkan Yardımcısı Şahinoğlu öğrencilerin merak ettiği soruları da yanıtladı, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.