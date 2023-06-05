Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu Öğrencilere Belediyenin Görevlerini Anlattı

Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, beraberindeki Belediye Melis Üyesi Tuncay Sapan ile birlikte Hayat Bilgisi dersi Yerel Yönetim Birimleri konusu çerçevesinde Öğretmen Bekir Aral İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinin misafiri oldu. Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Başkan Yardımcısı Şahinoğlu minik öğrencilere belediye nedir, belediyenin görevleri, faaliyetleri, Belediye Başkanının görev ve sorumlulukları ile belediye birimleri gibi konularda bilgi verdi.

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu minik öğrencilere belediyenin görevlerini anlattı.

Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, beraberindeki Belediye Melis Üyesi Tuncay Sapan ile birlikte Hayat Bilgisi dersi Yerel Yönetim Birimleri konusu çerçevesinde Öğretmen Bekir Aral İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinin misafiri oldu. Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Başkan Yardımcısı Şahinoğlu minik öğrencilere belediye nedir, belediyenin görevleri, faaliyetleri, Belediye Başkanının görev ve sorumlulukları ile belediye birimleri gibi konularda bilgi verdi. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Yardımcısı Şahinoğlu öğrencilerin merak ettiği soruları da yanıtladı. Öğrencilerle tek tek tanışarak sohbet eden Başkan Yardımcısı Şahinoğlu, minik öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. - BİLECİK