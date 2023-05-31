Boyner ve Anadolu Üniversitesi, Perakende Genç Yetenek Programı ile gençleri sektöre hazırlıyor

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Boyner, Perakende Genç Yetenek Programı kapsamında gençleri sektöre hazırlıyor. Programda öğrencilere perakende sektörü deneyimi ve kurumsal gelişim desteği sağlanıyor. Başarıyla tamamlayan öğrencilere mezun olduklarında istihdam fırsatı veriliyor.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Boyner, ikinci dönemine girdiği, temmuzda başlayıp, eylülde sona erecek "Perakende Genç Yetenek Programı"nda gençleri sektöre hazırlıyor. Üniversite öğrencilerinin Türkiye'nin her yanındaki Boyner mağazalarında perakende sektörünü deneyimleyebileceği programda; derslere Boyner uzmanlarının katılımı sağlanarak kurumsal gelişimlerine destek olunuyor ve başarıyla tamamlayanlara mezun olduklarında istihdam fırsatı veriliyor.

Boyner ve Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 2022 yılında bir iş birliğine imza atarak Perakende Genç Yetenek Programı'nı hayata geçirmişti. Marka ve fakülte ikinci yılında yine üniversite öğrencilerinin perakende sektörünü ve kurumsal hayatı deneyimlemeleri için bir araya geldi.

Anadolu Üniversitesi İİBF öğrencilerine yaz dönemi boyunca Boyner mağazalarında staj yapma imkanı sunan program kapsamında birçok farklı departmanda deneyim fırsatı veriliyor. Boyner mağazalarında satış, muhasebe, operasyon, lojistik birimlerini yakından tanıyan ve kurumsal hayatı henüz üniversite öğrencisiyken deneyimleyen öğrenciler farklı departmanların iş dinamiklerine ortak olabiliyorlar.

ÖĞRENCİLERE YÖNETİCİLERİ TARAFINDAN 5 FARKLI EĞİTİM

Perakende Genç Yetenek Programı kapsamında öğrenciler, 3. sınıf yaz dönemi stajının ardından 4. sınıf güz ve bahar dönemlerinde program kapsamında aldıkları mesleki seçmeli derslerde Boyner yöneticileri tarafından verilen 5 farklı eğitime katıldı. Öğrenciler mezun olduktan sonra talepleri doğrultusunda Boyner mağazalarında ilk seviye yöneticilik basamağı olan "yetkili" pozisyonunda istihdam edilme şansı elde ediyor.

PERAKENDE SEKTÖRÜ DENEYİMİNİ EĞİTİMLERLE PEKİŞTİRİYORLAR

2022 yılında başlayan Perakende Genç Yetenek Programının ilk yılında yaz dönemi stajını başarıyla tamamlayan 23 öğrenci, 4. sınıf boyunca Boyner Perakende Akademisi liderliğinde ilgili departman yöneticilerinden görsel sunum, e-ticaret ve lojistik yönetimi, perakende matematiği, kurumsal itibar, perakendede müşteri yönetimi gibi eğitimleri alma imkanına sahip oldu. Programı başarıyla bitiren 7 öğrenci, Boyner mağazalarında ilk seviye yöneticilik basamağı olan "yetkili" pozisyonunda istihdam edilecek.

Perakende sektörüne nitelikli iş gücü kazandırmak için Boyner ve Anadolu Üniversitesi İİBF ortaklığı ile hayata geçirilen proje, yeni dönemde 3. sınıfa devam eden öğrencilerin başvurularını kabul etmeye başladı.