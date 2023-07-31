Boyner Dynamic Fest: Spor, İyi Yaşam ve Eğlence Etkinliği

Boyner, spor, iyi yaşam ve eğlence deneyimi odaklı 'Boyner Dynamic Fest' etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Eylül ayında düzenlenecek etkinlik ile gün boyu farklı spor deneyimleri ve aktiviteler gerçekleştirilecek. Girişin ücretsiz olduğu festival, 23 Eylül tarihinde İstanbul Kemerburgaz'da açık hava kültür, sanat ve etkinlik alanı olan YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek. Şehir yaşamıyla aktif yaşamı birleştiren 'Boyner Dynamic Fest'te gün boyunca üç farklı sahnede aktiviteler düzenlenecek. Sürdürülebilir beslenme, doğru antrenman teknikleri, aktif yaşam kuralları gibi değişime davet eden hikayeler eşliğinde iyi yaşam deneyimine adım atılacak. Farklı alanlarda konuşmacıların yer alacağı ve hareketin gün boyunca devam edeceği sahnelerde, güne zinde bir başlangıç için koşu, spinning, kangoo ve trambolin jump gibi hareketli aktiviteler gerçekleştirilecek. Festivalde eş zamanlı olarak atölyeler de yer alacak. Ritim ve perküsyon ile müziğin ritmi, geri dönüştürülmüş kağıttan maket ve kişiselleştirilmiş tasarım atölyeleri, nefes ve yaşam farkındalığı, kahkaha yogası gibi zihinsel sağlık içerikli atölyelerle katılımcılar doğanın içinde anda kalmayı deneyimleyecek. Festivalde çocuklar için de farklı etkinlikler yer alacak. Drama dans, çocuk yogası, bilim atölyesi gibi etkinliklerle minikler bir yandan öğrenirken diğer yandan renkli aktivitelerle eğlenecek. Boyner Dynamic Fest ile spor, iyi yaşam ve eğlence bir araya geliyor.

Boyner, spor, iyi yaşam ve eğlence deneyimi odaklı ' Boyner Dynamic Fest' etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Eylül ayında düzenlenecek etkinlik ile gün boyu farklı spor deneyimleri ve aktiviteler gerçekleştirilecek.

Girişin ücretsiz olduğu festival, 23 Eylül tarihinde İstanbul Kemerburgaz'da açık hava kültür, sanat ve etkinlik alanı olan YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek.

HAREKETLİ AKTİVİTELER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Şehir yaşamıyla aktif yaşamı birleştiren ' Boyner Dynamic Fest'te gün boyunca üç farklı sahnede aktiviteler düzenlenecek. Sürdürülebilir beslenme, doğru antrenman teknikleri, aktif yaşam kuralları gibi değişime davet eden hikayeler eşliğinde iyi yaşam deneyimine adım atılacak. Farklı alanlarda konuşmacıların yer alacağı ve hareketin gün boyunca devam edeceği sahnelerde, güne zinde bir başlangıç için koşu, spinning, kangoo ve trambolin jump gibi hareketli aktiviteler gerçekleştirilecek.

ATÖLYELER YER ALACAK

Festivalde eş zamanlı olarak atölyeler de yer alacak. Ritim ve perküsyon ile müziğin ritmi, geri dönüştürülmüş kağıttan maket ve kişiselleştirilmiş tasarım atölyeleri, nefes ve yaşam farkındalığı, kahkaha yogası gibi zihinsel sağlık içerikli atölyelerle katılımcılar doğanın içinde anda kalmayı deneyimleyecek. Festivalde çocuklar için de farklı etkinlikler yer alacak. Drama dans, çocuk yogası, bilim atölyesi gibi etkinliklerle minikler bir yandan öğrenirken diğer yandan renkli aktivitelerle eğlenecek.

ÇAMURDAN: AKTİF YAŞAM ODAKLI, DİNAMİK BİR FESTİVAL OLACAK

Dynamic Fest ile bir ilke imza attıklarını belirten Boyner Büyük Mağazacılık CEO'su Eren Çamurdan, "Kendini her zaman yenileyen, güncelleyen, dinamik bir markayız. Hayat hiç durmuyor, sürekli değişiyor. Biz de deneyim mağazacılığında attığımız adımlarla içinden yaşam geçen mağazalar tasarlıyoruz. Boyner Dynamic mağaza konseptimiz de hayatın dönüşümüne göz kırpan, aktif yaşam alışkanlıklarımızın günden güne artmasıyla ortaya çıkan bir adımdı. Şimdi bir ilke daha imza atarak Boyner Dynamic enerjisini festival ruhuyla birleştirdik. 7'den 70'e herkesin keyif alacağı, dinamizmi maksimum seviyede yaşayacakları, sağlıklı ve iyi yaşama odaklanan bir festival planladık. Bu deneyimi yaşamak isteyen herkesi bizimle birlikte festivalin bir parçası olmaya, harekete, spora ve sağlıklı yaşama davet ediyoruz" dedi.