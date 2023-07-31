Boyner Dynamic Fest İstanbullularla Buluşuyor

Boyner, spor, iyi yaşam ve eğlence deneyimi odaklı Dynamic Fest etkinliğini İstanbullularla buluşturacak. Festivalde bedene ve zihne dokunan aktiviteler, atölyeler ve çocuk etkinlikleri yer alacak.

Boyner ; spor, iyi yaşam ve eğlence deneyimi odaklı "Boyner Dynamic Fest" etkinliğini 23 Eylül'de İstanbullular ile buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, spor, deneyim ve performansı öne çıkaran yepyeni mağaza konsepti Boyner Dynamic'i spor tutkunları ile bir araya getiren Boyner, aktif yaşam deneyimini festival coşkusuyla birleştiriyor.

Kemerburgaz'da bulunan etkinlik alanı YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı'nda ziyaretçilerini ağırlamak için hazırlıklara başlayan Boyner; spor, iyi yaşam ve eğlence deneyimini Dynamic Fest'te yaşatacak.

Kendini dinamik hisseden, iyi ve sağlıklı yaşamı tercih eden ve eğlenceli bir gün geçirmek isteyen herkes, ailesiyle birlikte festivale ücretsiz girebilecek.

3 farklı sahnede bedene ve zihne dokunan aktiviteler

Şehir yaşamı ile aktif yaşamı birleştiren Boyner Dynamic Fest'te gün boyunca 3 farklı sahnede bedene ve zihne dokunan aktiviteler düzenlenecek. Sürdürülebilir beslenme, doğru antrenman teknikleri, aktif yaşam kuralları gibi değişime davet eden ilham verici hikayeler eşliğinde iyi yaşam deneyimine adım atılacak.

Farklı alanlarda konuşmacıların yer alacağı festivalde hareket gün boyunca devam edecek. Güne zinde bir başlangıç için koşu, spinning, kangoo ve trambolin jump gibi hareketli aktiviteler festival boyunca nabzı yüksek tutacak.

Festivalde eş zamanlı olarak atölyeler de yer alacak. Ritim ve perküsyon ile müziğin ritmi, geri dönüştürülmüş kağıttan maket ve kişiselleştirilmiş tasarım atölyeleri de festivale eğlence katacak.

İyi yaşamın ilk adımlarından biri olan nefes ve yaşam farkındalığı, kahkaha yogası gibi zihinsel sağlık içerikli atölyelerle katılımcılar doğanın içinde anda kalmayı deneyimleyecek. Aktif ve dinamik bir yaşamı benimseyen herkese hitap eden festivalde çocuklar için de farklı etkinlikler yer alacak. Drama dans, çocuk yogası, bilim atölyesi gibi etkinliklerle minikler bir yandan öğrenirken diğer yandan renkli aktivitelerle eğlenecek.

"Aktif yaşam odaklı, dinamik bir festival olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Üst Yöneticisi (CEO) Eren Çamurdan, Dynamic Fest ile bir ilke imza attıklarını belirterek, kendini her zaman yenileyen, güncelleyen ve dinamik bir marka olduklarını bildirdi.

Hayatın hiç durmadığını ve sürekli değiştiğini, deneyim mağazacılığında attıkları adımlarla içinden yaşam geçen mağazalar tasarladıklarını kaydeden Çamurdan, şu ifadeleri kullandı:

"Boyner Dynamic mağaza konseptimiz de hayatın dönüşümüne göz kırpan, aktif yaşam alışkanlıklarımızın günden güne artmasıyla ortaya çıkan bir adımdı. Şimdi bir ilke daha imza atarak Boyner Dynamic enerjisini festival ruhuyla birleştirdik. 7'den 70'e herkesin keyif alacağı, dinamizmi maksimum seviyede yaşayacakları, sağlıklı ve iyi yaşama odaklanan bir festival planladık. Bu deneyimi yaşamak isteyen herkesi festivalin bir parçası olmaya, harekete, spora ve sağlıklı yaşama davet ediyoruz."