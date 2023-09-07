Boyabat'ta öğrenci servisi sürücülerine eğitim verildi

Boyabat ilçesinde öğrenci servisi sürücülerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eğitim verildi. Eğitimde güvenli sürüş, okul servis yönetmeliği ve alınacak tedbirler anlatıldı.

Boyabat ilçesinde öğrenci servisi sürücülerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eğitim verildi.

Boyabat Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda verilen eğitimde, Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Hakan Deniz ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Birimi'nde görevli Jandarma Astsubay Üsçavuş Erdi Çelebi tarafından güvenli sürüş, okul servis yönetmeliği ve alınacak tedbirler anlatıldı, sürücülerin soruları cevaplandırıldı.

Seminer sorasında okul bahçesindeki servis minibüslerinde uygulamalı bilgilendirme de yapılan eğitime, 20 sürücü katıldı.