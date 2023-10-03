Bosna Hersek'teki bir liseye Türk Dili Dershanesi kazandırıldı

Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti tarafından Mostar Makine ve Trafik Meslek Lisesi'nde açılan Türk Dili Dershanesi sınıfı, BHTTH tarafından desteklenerek yapımı tamamlandı ve öğrencilerin kullanımına açıldı.

Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti (BHTTH) Başkanlığı, Bosna Hersek'in Mostar kentindeki bir liseye "Türk Dili Dershanesi" kazandırdı.

Mostar Makine ve Trafik Meslek Lisesi'nde açılan "Türk Dili Dershanesi" sınıfının yapımı, içeriğinin oluşturulması ve bilgisayarlarının temini BHTTH tarafından karşılandı.

Okul müdürü Ahmed Pelko, aldıkları destekten dolayı mutlu olduklarını, sınıfın mobilyalarının yenilendiğini ve 29 adet bilgisayarın da öğrencilerin kullanımına açıldığını söyledi.

Projenin istedikleri gibi yapıldığını dile getiren Pelko, "Dokuz yıl önce Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'ndan destek almıştık. Türkiye'de iki kardeş okulumuz var. Türkiye'ye minnettarız, yapılanları asla unutmayacağız." dedi.

Pelko, yapılan yatırımlarla birlikte öğrencilerin modern yöntemlerle eğitimlerini sürdüreceklerini de dile getirdi.

Okuldaki açılışa BHTTH temsilcileri ile yerel yetkililer de katılırken, sınıflar Türkiye ve Bosna Hersek bayraklarıyla donatıldı.