Bornova Belediyesi Üniversite Öğrencileri İçin Yurt İnşaatlarını Tamamladı

Bornova Belediyesi, ilçede eğitim gören üniversite öğrencilerinin barınma sorununu çözmek amacıyla yapımına başladığı iki kız yurdu için geri sayıma geçti. Toplam 552 öğrencinin yararlanacağı yurtlardan biri tamamlandı, diğerinin ise bina güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, yurtların açılışını Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Bornova Belediyesi'nin ilçede eğitim gören üniversite öğrencilerinin barınma sorununun çözümüne katkıda bulunmak amacıyla yapımına başladığı iki kız yurdu için geri sayım başladı. Toplam 552 öğrencinin yararlanacağı yurtlardan birinin yapımı bitti, diğerinin ise bina güçlendirme çalışmaları tamamlandı. İzmir'de yaşanan barınma sorununa dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Yurt binası inşaatlarında sona yaklaştık. Amacımız açılışlarını Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında yapmak" diye konuştu.

Bornova Belediyesi, Tarihi Büyük Çarşı içinde temelini 2022 yılının Kasım ayında attığı 112 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdunun inşaatını bitirdi.

850 metrekare inşaat alanına sahip dört katlı binanın elektrik, su ve doğalgaz tesisatları da döşendi. Tamamı kadınlardan oluşan mimarlar ve denetim ekibi binayla ilgili son detaylar üzerinde çalışılıyor. Kız yurdunun yükseldiği binanın arsasını Hayırsever Sevgi Ataca'nın bağışlamıştı.

GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI BİTTİ

Bu kız yurdunun yanısıra Bornova'nın merkezinde satın aldığı 8 katlı binayı da aynı amaçla projelendiren Bornova Belediyesi, 440 öğrenciye barınma imkanı sağlayacağı yapının güçlendirme çalışmalarını tamamladı. İlk üç katı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte yapılacak binanın geri kalan işlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacak.

KIZ ÇOCUKLARI MUTLAKA OKUMALI

150 bin öğrencinin şehir dışında üniversite okumak için geldiği İzmir'de yurt kapasitesinin yetersiz olduğuna dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Daha aydınlık bir gelecek için kız çocuklarımızın eğitim alması, kadınlarımızın iş ve sosyal hayatın içerisinde daha fazla yer alması çok önemli. Bu nedenle üniversite öğrencilerimizin barınma sorununu çözmemiz gerekiyor. Biz de Bornova Belediyesi olarak buna katkı sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah bu yurtlarımızın açılışını da Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında yapacağız" diye konuştu.

Bornova Belediyesi'nin ilçede eğitim gören üniversite öğrencilerinin barınma sorununun çözümüne katkıda bulunmak amacıyla yapımına başladığı iki kız yurdu için geri sayım başladı. Toplam 552 öğrencinin yararlanacağı yurtlardan birinin yapımı bitti, diğerinin ise bina güçlendirme çalışmaları tamamlandı. İzmir'de yaşanan barınma sorununa dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Yurt binası inşaatlarında sona yaklaştık. Amacımız açılışlarını Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında yapmak" diye konuştu.

Bornova Belediyesi, Tarihi Büyük Çarşı içinde temelini 2022 yılının Kasım ayında attığı 112 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdunun inşaatını bitirdi.

850 metrekare inşaat alanına sahip dört katlı binanın elektrik, su ve doğalgaz tesisatları da döşendi. Tamamı kadınlardan oluşan mimarlar ve denetim ekibi binayla ilgili son detaylar üzerinde çalışılıyor. Kız yurdunun yükseldiği binanın arsasını Hayırsever Sevgi Ataca'nın bağışlamıştı.

GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI BİTTİ

Bu kız yurdunun yanısıra Bornova'nın merkezinde satın aldığı 8 katlı binayı da aynı amaçla projelendiren Bornova Belediyesi, 440 öğrenciye barınma imkanı sağlayacağı yapının güçlendirme çalışmalarını tamamladı. İlk üç katı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte yapılacak binanın geri kalan işlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacak.

KIZ ÇOCUKLARI MUTLAKA OKUMALI

150 bin öğrencinin şehir dışında üniversite okumak için geldiği İzmir'de yurt kapasitesinin yetersiz olduğuna dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Daha aydınlık bir gelecek için kız çocuklarımızın eğitim alması, kadınlarımızın iş ve sosyal hayatın içerisinde daha fazla yer alması çok önemli. Bu nedenle üniversite öğrencilerimizin barınma sorununu çözmemiz gerekiyor. Biz de Bornova Belediyesi olarak buna katkı sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah bu yurtlarımızın açılışını da Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında yapacağız" diye konuştu.