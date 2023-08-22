Bolvadin'de okulların açılacağı eylül ayında tedbirler masaya yatırıldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen asayiş toplantısında okulların açılacağı eylül ayında uygulanacak tedbirler masaya yatırıldı.

Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat başkanlığında güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Bolvadin İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Teoman Kaya, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Deniz Albayrak'da katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda özellikle okulların açılacağı eylül ayı için düşünülen tedbirler değerlendirildi. Özellikle trafik konusunda gerekli önlemlerin alınması konusu masaya yatırılırken, diğer konularda toplantıda görüşülerek karara bağlandı. - AFYONKARAHİSAR