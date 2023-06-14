Kimya Teknolojileri Bölümü 10'uncu sınıf öğrencileri, öğretmen Nermin Konak rehberliğinde, yaz aylarında kent merkezinin cadde ve sokaklarını hoş kokusuyla saran ıhlamur çiçeklerinden esinlenerek kolonya üretme projesine başladı.

Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ıhlamur kolonyası üretti.

Kimya Teknolojileri Bölümü 10'uncu sınıf öğrencileri, öğretmen Nermin Konak rehberliğinde, yaz aylarında kent merkezinin cadde ve sokaklarını hoş kokusuyla saran ıhlamur çiçeklerinden esinlenerek kolonya üretme projesine başladı.

Laboratuvar denemelerinde başarı gösteren öğrenciler, okula gelen misafirler ile fuar ve etkinliklerde ikram ettikleri kolonyayı, seri üretime geçirerek ülke genelinde satmayı hedefliyor.

Öğretmen Konak, AA muhabirine, 22 yıllık öğretmenlik hayatında öğrencilerle birçok yeniliğe imza attıklarını söyledi.

Son olarak Bolu'da yetişen ıhlamurlardan kolonya yaptıklarını anlatan Konak, "Buradaki ıhlamurların aroması farklı. Bu yüzden deneyelim istedik." dedi.

Konak, tanıtım günleri ve fuarlarda tanıttıkları kolonyayı il dışına göndermeyi düşündüklerini sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Nupelda Güzel, kentte yetişen ıhlamurlardan kolonya yaptıklarını aktararak, "Yakında seri üretime geçmeyi, ilde ve il dışında satmayı da düşünüyoruz. Umarım gerçekleşir." diye konuştu.