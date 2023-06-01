Bolu'da öğrencilere böceklerle ekoloji eğitimi verildi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü bünyesinde kurulan Böcek Şenlik Okulu tarafından Bolu'nun Dörtdivan ilçesindeki bir ortaokulda öğrencilere ve öğretmenlere yönelik böceklerle ekoloji eğitimi verildi. Eğitimin sonunda öğrenciler ve öğretmenler, okul bahçesinde böcek avı yaptı. Ankara Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan, bugüne kadar ekoloji farkındalığıyla 2 milyon insana dokunduklarını belirtti.

Bolu'da öğrenciler, böcek türleri ve özellikleri, biyolojik mücadele uygulamaları, "akıllı böcek" ve "akıllı çiftçi" kavramları hakkında bilgilendirildi.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü bünyesinde kurulan Böcek Şenlik Okulunca (BÖŞO) Dörtdivan ilçesinde bulunan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulunda, öğrencilere ve öğretmenlere yönelik böceklerle ekoloji eğitimi verildi.

Eğitimin sonunda öğrenciler ve öğretmenler, bez kepçelerle okul bahçesinde böcek avı yaptı.

"Bugüne kadar ekoloji farkındalığıyla 2 milyon insana dokunduk"

Ankara Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan, gazetecilere, farkındalık eğitimleri kapsamında bugüne kadar Türkiye'nin birçok yerine gittiklerini söyledi.

Özkan, Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik açısından zengin olduğuna işaret ederek, "Ama bunu katma değerli ürünlere dönüştüremiyoruz. Bunu eğitimde, bilimde, sanatta, tasarımda kullanamıyoruz. Bizim amacımız; çocuklara yaşayarak bunu öğretmek. Şehirde insanlar böcekten korkuyor. Dolayısıyla biz okul okul dolaşıyoruz. Bugüne kadar ekoloji farkındalığıyla 2 milyon insana dokunduk." şeklinde konuştu.

Böcek Şenlik Okulu bünyesinde bulunan atölyeler sayesinde bilimin eğlenceli yönünü kullanarak çocuklara doğa ve böcekler hakkında bilgi verdiklerini dile getiren Özkan, "Bilimin eğlenceli yönlerini kullanarak çocuklara ve öğretmenlere doğayı sevdirmek istiyoruz. Sadece Ankara'da değil, Türkiye'nin her yerinde bu hizmeti sunuyoruz hatta yurt dışına da açılım başladı. Almanya'da da bu eğitimleri verdik. Şimdi de İsviçre'den teklif geldi. Oraya gideceğiz." ifadelerini kullandı.