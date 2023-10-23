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Bolu'da KYK Personeline Gençlerle Çalışmak Eğitimi Verildi

Bolu'da, Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) çalışan personele, "Gençlerle Çalışmak" konulu eğitim verildi. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca, KYK yurtlarındaki üniversite öğrencilerinin psikolojik iyilik halini destekleme çalışmaları kapsamında, gençlere yaklaşım konusunda personelin bilgi ve donanımını artırmak amacıyla eğitim yapıldı. Abant ve Hattat Emin Barın Erken yurtlarında gerçekleştirilen eğitimler, konusunda uzman kişiler tarafından verildi.