Bolu'da Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin Ürünleri Sergilendi

Bolu'da Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince yapılan ürünler "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergilendi. Yeniçağa ve Mudurnu ilçelerinde de Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yaptığı ürünler sergilerde beğeniye sunuldu.

Bolu'da Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince yapılan ürünler "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergilendi.

Yıl boyunca açılan 1500'ün üzerinde kursta yaklaşık 25 bin kursiyerin büyük emeklerle ortaya çıkardığı ürünlerin yer aldığı sergi, Karaçayır Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törenle açıldı.

Sergide resim, filografi, geri dönüşüm eserleri, iğne oyası, nakış ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatları gibi birçok ürün beğeniye sunuldu.

Törene katılan Vali Erkan Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Öztürk, kurum amirleri ve vatandaşlar, sergiyi gezerek ürünleri inceledi.

Öztürk, gazetecilere, Batı Karadeniz'in en büyük sergisini açtıklarını belirterek, "Çok farklı alanlarda pek çok eseri burada sergiliyoruz." dedi.

Ziyaretçiler, sergiyi 3 gün boyunca gezebilecek.

Yeniçağa ve Mudurnu'da da sergiler açıldı

Yeniçağa ve Mudurnu ilçelerinde de Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yaptığı ürünler sergilerde beğeniye sunuldu.

Sergileri ziyaret eden protokol üyeleri ve vatandaşlar, ürünleri beğeniyle inceledi.