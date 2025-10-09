Bolu'da Akran Zorbalığına Karşı 'Nezaketin Kalbi' Projesi Başlatıldı

BOLU İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, okullardaki akran zorbalığına karşı 'Nezaketin Kalbi' projesini başlattıklarını belirterek, "Bu konu üzerinde sıklıkla duruyoruz ve kurumlar arası iş birliği yapıyoruz. Emniyet, jandarma, iş sağlığı güvenliği ekipleri ve rehber öğretmenlerimiz okullarda düzenli eğitimler veriyor" dedi.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için yapılan hazırlıklar, kılık-kıyafet yönetmeliği, deprem güvenliği, yangın tedbirleri ve akran zorbalığına karşı alınan önlemlerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Fatih Öncü, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda kılık-kıyafet konusundaki hassasiyetine dikkat çekerek, "Bu sene de bakanlığımız yine geçen sene olduğu gibi 2025/63 sayılı genelge kapsamında, 18 ve 19'uncu maddelerinde hem öğrenci hem öğretmen kılık-kıyafetlerine daha titizlik gösterilmesi gerektiğine ilişkin bir genelge yayınladı. Biz de bununla ilgili gerekli çalışmaları yapıyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimizle ilgili gerekli önlemlerimizi aldık" ifadelerini kullandı.

'DEPREM GÜVENLİĞİ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR'

Bolu'nun bir deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Öncü, il genelindeki okullarda güçlendirme ve yeni yapı çalışmalarının hızla sürdüğünü belirterek, "İş sağlığı güvenliği ekibi boyutuyla güçlü bir iliz. Okullarımızın düzenli olarak denetimleri yapılıyor. Kantinlerden yangın merdivenlerine kadar her türlü tertibat kontrol ediliyor. Pandemiden bu yana okul güçlendirme ve yeni yapı projelerinde çok yol aldık, diğer illerden ayrışıyoruz. Şu anda çok sayıda okulumuz güçlendirilmiş durumda ve çalışmalar devam ediyor. İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nin güçlendirilmesi tamamlandı, birkaç hafta içinde eğitim-öğretime başlayacak. Gazi Paşa İlkokulu da bir ay içinde yeni binasına taşınacak. Bu yıl 24 okulumuzu öneride bulunduk, 17'sinin tahkiki Pamukkale Üniversitesi'nden gelen uzmanlar tarafından yapılıyor. İlk izlenimlere göre okullarımızın durumu vahim değil. Küçük güçlendirmelerle kısa sürede eğitim-öğretime hazır hale gelebilecekler" diye konuştu.

'AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI 'NEZAKETİN KALBİ' PROJESİ'

Okullardaki akran zorbalığına karşı 'Nezaketin Kalbi' projesini başlattıklarını belirten Öncü, "Bu konu üzerinde sıklıkla duruyoruz ve kurumlar arası iş birliği yapıyoruz. Emniyet, jandarma, iş sağlığı güvenliği ekipleri ve rehber öğretmenlerimiz okullarda düzenli eğitimler veriyor. Geçen sene Orhan Gazi Ortaokulumuzda başlatılan 'Nezaketin Kalbi' projesiyle olumlu kavramları öne çıkararak öğrencilerde farkındalık oluşturduk. Öğretmen ve velilerden çok pozitif geri dönüşler aldık. Bu yıl projeyi il geneline yaygınlaştırıyoruz. Akran zorbalığı ve şiddet gibi olumsuz kavramlar yerine nezaketin dilini kullanarak bu sorunun önüne geçeceğiz" dedi.

Haber-Kamera: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,