Boğaziçi Zirvesi'nde Gelecek Yüzyılı Karşılamak

Bu yıl 14.'sü düzenlenecek olan Boğaziçi Zirvesi'nde geri sayım başladı. İstanbul'da 16 Kasım'da gerçekleşecek olan zirve, 'Gelecek Yüzyılı Karşılamak' temasıyla gerçekleştirilecek. Bu yıl gerçekleşecek zirveye 53 ülkeden konuşmacı ve katılımcı heyetleri katılacak.

Bu yıl 14.'sü düzenlenecek olan Boğaziçi Zirvesi'nde geri sayım başladı. İstanbul'da 16 Kasım'da gerçekleşecek olan zirve, "Gelecek Yüzyılı Karşılamak" temasıyla gerçekleştirilecek. Bu yıl gerçekleşecek zirveye 53 ülkeden konuşmacı ve katılımcı heyetleri katılacak.

Bu yılın mottosu olan 'Gelecek Yüzyılı Karşılamak: Zorluklar ve Beklentiler' adı altında 23 panel düzenlenecek olan zirvede, dünya barışına yönelik adımlar atılacak. Bu yıl da ekonomi panellerinin ön planda olacak olan zirvede, dünyanın farklı ülkelerinden konusunda uzman kişiler bir araya gelerek fikir ve önerilerini anlatacak.

Zirvede, 'Çatışma Çözümü', 'Metaverse Girişimlerinin Geleceği: Yapay Zeka ve Sürdürülebilir İş Modelleri', 'Tıp Hukuku, Hastanın ve Doktorun Hak ve Yükümlülükleri', 'Teknoloji Çağında Hukukla Kazanmak veya Kaybetmek', 'Enerji Trilemması: Enerji Politikaları ve Dinamikleri', 'Küresel Pazarlara Erişim ve Ticaret Alanları', 'Neolitik Yaşam Biçiminin Getirdiği Sonuçlar', 'New York ve ABD'de Yatırım ve Ticaret', 'Değişen Güvenlik Algısı: Savunma Sanayi ve Siber Güvenlik', 'Şehirciliği Dönüştüren Altyapı Yatırımları ve Projeler', 'Avrupa'da Yaşayan Türkler: Önümüzdeki Yüzyılda Politik, Ekonomik, Kültürel ve Tarihsel Miraslarının Önemi', 'Türk Dünyası Yüzyılı', 'Cumhuriyet'in 100. Yılı', 'AB ve Karadeniz Bölgesi: Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'nın Üyelikleri', 'Türk-Arap Diyaloğu', 'Dijital Dönüşümde Yapay Zekanın Önlenemez Rolü', İŞ 'Dünyasının Geleceğini Gayrimenkul Yatırımlarının Yeniden Tanımlanması Perspektifiyle Şekillendirmek', 'İklim ve Yeşil Ekonomi', 'Kuşak Yol', 'Türk-Arap Diyaloğu', 'Finans ve Bankacılığın Yol Haritası', 'Uluslararası Medyada Yeni Normlar: Bilgiye Erişim ve Doğruluk', 'Sermaye Piyasalarında Finansman Kaynakları ve Reel Sektör', 'Dünyada Tarımsal Sürdürülebilirlik', 'İklim ve Yeşil Ekonomi', 'Yüksek Öğrenimde Globalleşme', 'Profesyonel Spor Dallarının Geleceği', 'Sanata Evet Vizyonuyla Gelecek Yüzyılı Karşılamak', 'Kadının Ekonomide Yükselen Rolü' konuları masaya yatırılacak. - İSTANBUL