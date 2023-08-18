Boğaziçi Üniversitesi'nde Güney Erkek Yurdu'nda Kulüp Odalarının Boşaltılması

Boğaziçi Üniversitesi'nde Güney Erkek Yurdu'nun altında bulunan kulüp odalarının yönetim ve özel güvenlik tarafından zorla boşaltıldığı bilgisi paylaşıldı. Öğrenciler, Güney Erkek Yurdu'na destek çağrısı yapıyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin yurtların yıkılması kararına tepkileri sürerken, 'Boğaziçi direnişi' sosyal medya hesabından; "Güney Erkek Yurdu'nun altında bulunan kulüp odaları yönetim ve özel güvenlik tarafından zorla boşaltılmaya çalışılıyor. Herkesi Güney Erkek Yurdu'na desteğe bekliyoruz!" paylaşımı yapıldı.

'Boğaziçi direnişi' sosyal medya hesabından Boğaziçi Üniversitesi'nde Güney Erkek Yurdu'nun altında bulunan kulüp odalarının yönetim ve özel güvenlik tarafından zorla boşaltıldığı bilgisi paylaşıldı. Yapılan paylaşımda "Herkesi Güney Erkek Yurdu'na desteğe bekliyoruz denildi.

"Boğaziçi direniş" adlı Twitter hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Güney Erkek Yurdu'nun altında bulunan kulüp odaları yönetim ve özel güvenlik tarafından zorla boşaltılmaya çalışılıyor. Herkesi Güney Erkek Yurdu'na desteğe bekliyoruz!"

Yönetimin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle üniversitenin dört yurdunu yıkma birini de yenileme kararı almasına öğrenciler tepki göstermişti. Karardan 2 bine yakın öğrencinin etkileneceği belirtilmişti.