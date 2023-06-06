Bodrum'da Sokak Hayvanlarına Yönelik Bilinçlendirme Eğitimi Verildi

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bodrum Kent Konseyi iş birliği ile sokak hayvanları ile ilgili çocuklara yönelik bilinçlendirme eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimlerin Yarımada genelindeki okullarda devam edeceği öğrenildi.

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bodrum Kent Konseyi iş birliği ile sokak hayvanları ile ilgili çocuklara yönelik bilinçlendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Sokak hayvanlarının davranışlarını anlamak ve onlara karşı davranışlarının nasıl olması gerektiğinin anlatıldığı eğitim, Ortakent Doktor Mümtaz Ataman İlkokulu'ndan 9-10 yaş aralığındaki 130 öğrenciyle gerçekleşti. Ayrıca Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, okul bahçesinde bulunan küçük sokak hayvanlarının da sağlık taraması ve bakımları yapıldı. Eğitimlerin Yarımada genelindeki okullarda devam edeceği öğrenildi

Sokak hayvanlarının kontrolleri gerçekleştiriliyor

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin tarama ve aşı işlemleri de bir yandan devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Mumcular'da belediye Meydanı'nda sokak hayvanlarının iç-dış parazit aşısı, çip takımı ve kuduz aşısı işlemleri yapıldı. Diğer sokak hayvanlarının da genel muayeneleri yapılarak tekrar yaşadıkları ortama bırakılmaları sağlandı. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt da çalışmaları yerinde takip etti. - MUĞLA