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Bodrum'da Öğretmenler Günü'nde Bestelenen Şarkı Beğeni Topladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, müzik öğretmenleri meslektaşları tarafından bestelenen 'Ben Öğretmenim' şarkısı seslendirildi. Şarkı, Bodrum'daki birçok okulda görevli müzik öğretmenleri tarafından seslendirilerek klip haline getirildi ve sosyal medyada da yayınlandı.