Bodrum'da Deprem Mağduru Çocuklar İçin Konser Düzenlendi

Türk Eğitim Derneği tarafından Bodrum'da düzenlenen 'Deprem Geleceğimizi Yıkmasın' konserinde Jehan Barbur, Grup Gündoğarken, Gürkan Uygun, Olgun Şimşek, Suzan Kardeş ve Zülfü Livaneli sahne aldı. Konserde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde anne ve babasını kaybetmiş çocukların eğitimleri için yardım toplandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Deprem Geleceğimizi Yıkmasın" konseri gerçekleştirildi.

Türk Eğitim Derneğince (TED), "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde anne ve babasını kaybetmiş çocukların eğitimleri için Bodrum Koleji'nde düzenlenen dayanışma konserinde sahne alan Jehan Barbur, Grup Gündoğarken, Gürkan Uygun, Olgun Şimşek, Suzan Kardeş ve Zülfü Livaneli, sevilen şarkıları seslendirdi.

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, program öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, asrın felaketinin ardından Türk milletinin her bir ferdinin deprem bölgesine yardım ettiğini söyledi.

Okullara, 1500 depremzede öğrenci aldıklarını anlatan Pehlivanoğlu, "Milli Eğitim Bakanlığıyla bir protokol yaparak öksüz çocuklarımızı ana okulundan lise sona kadar okutmak için bir kampanya düzenledik. Bu kampanya çerçevesinde toplamda 8 yıl akademik, sosyal, psikolojik ve maddi destek programı uyguluyoruz." dedi.

Pehlivanoğlu, Bodrum'da da hem farkındalık hem de kaynak oluşturmak amacıyla konser düzenlediklerini ifade etti.