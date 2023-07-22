Bodrum'da Çocuklara Trafik Eğitimi Verildi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine gelen Trafik Eğitim TIR'ı ile 7-11 yaş arası çocuklara hem teorik hem de pratik eğitim verildi. Öğrencilerde trafik farkındalığı oluşturmak amacıyla Türkiye'yi dolaşan Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığına ait Mobil Trafik Eğitim TIR'ı 2 günlüğüne Bodrum'a geldi. Bodrum Belediye Meydanı'na park edilen TIR'da ilçedeki 7-11 yaş arası çocuklara önce teorik eğitim verilip daha sonra yap-boz hediye edildi. Ardından meydanda oluşturulan trafik eğitim sahasında pedallı, dört tekerlekli araçlarla pratik eğitim da verildi. Eğitim esnasında aileler çocuklarını ilgiyle izledi. Bugün de meydanda trafik eğitimlerinin devam edeceği bildirildi.