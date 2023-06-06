Bodrum'da çocuklara sokak hayvanları eğitimi verildi

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bodrum Kent Konseyi iş birliği ile sokak hayvanları hakkında çocuklara yönelik bilinçlendirme eğitimi düzenlendi. Eğitimlerin yarımada genelindeki okullarda devam edeceği belirtildi.

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bodrum Kent Konseyi iş birliği ile sokak hayvanları hakkında çocuklara yönelik bilinçlendirme eğitimi düzenlendi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuklara sokak hayvanlarına karşı davranışlarının nasıl olması gerektiğinin anlatıldığı eğitim, Ortakent Doktor Mümtaz Ataman İlkokulu'ndan 9-10 yaş aralığındaki 130 öğrenci ile yapıldı.

Ekiplerce, okul bahçesinde bulunan sokak hayvanlarının sağlık taraması ve bakımları da yapıldı. Eğitimlerin yarımada genelindeki okullarda devam edeceği belirtildi.

Bodrum Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına yönelik rutin tarama ve aşı işlemleri de devam ediyor. Geçen hafta Mumcular'daki belediye meydanında sokak hayvanlarının iç-dış parazit aşısı, çip takımı ve kuduz aşısı işlemleri yapıldı. Diğer sokak hayvanlarının da genel muayeneleri yapılarak tekrar yaşadıkları ortama bırakılmaları sağlandı. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt da çalışmaları yerinde takip etti.