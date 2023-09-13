Bodrum Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Yapıyor

Bodrum Belediyesi geçen dönemlerde olduğu gibi 2023-2024 eğitim öğretim yılında da eğitime destek kapsamında yarımada genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımında bulunuyor.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından eğitim desteği kapsamında okullara yapılan yardımların yanında öğrencilere de destek veriliyor. Bu çerçevede öğrencilere başvuruları sonrasında kırtasiye yardımı yapılıyor.

Talep kayıtları devam eden kırtasiye malzemeleri desteği, ihtiyaç sahibi vatandaşların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bizzat başvuruları ile gerçekleştiriliyor.

İLK ETAPTA 650 ÖĞRENCİYE KIRTASİYE DESTEĞİ SAĞLANDI

Okul seviyelerine ve müfredata uygun malzemelere göre oluşturulan paketler ilk etapta 650 öğrenciye ulaştırıldı. Kırtasiye paketlerinin içinde defter seti, kalem seti, boyama setleri kalemlik, cetvel takımı, yapıştırıcı takımı, resim ve müzik defteri, tüm dersler yardımcı kitapları ile yabancı dil sözlükleri bulunuyor.

Öte yandan, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı Saha Çözüm ekiplerince yeni dönemin ilk gününde ziyaret edilen okullardaki yüzlerce öğrenciye akıl oyunları seti hediye edildi.

"YEREL YÖNETİM OLARAK EĞİTİME DESTEĞİN YANINDAYIZ"

Tüm öğrencilere başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini dileyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, şunları söyledi:

"Ülkemizin geleceği için çocuklarımız ve onların aldığı eğitim çok önemli. Bu konuda belediye olarak her zaman eğitimin yanındayız. Sosyal belediyecilik anlayışıyla adımlarımızı atarak yeni eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerimize kırtasiye desteği veriyoruz. Diğer taraftan kreş ve gündüz bakımevlerimizi bir bir hizmete alıyoruz. Ayrıca Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile imzaladığımız iş birliği protokolüyle 'Okutan Bodrum' projesini hayata geçiriyoruz. Bodrum halkı ile ilçemizde çeşitli maddi sebeplerden dolayı eğitimine devam edemeyen veya devam etmekte zorluk yaşayan öğrencilerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarla eğitimde fırsat eşitliğini desteklemeye devam edeceğiz."