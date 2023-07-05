Bodrum Belediyesi Ev Sahipliğinde Sürdürülebilirlik Eğitimi Çalıştayı Düzenlendi

Bodrum Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi Derneği (SUYED) tarafından 'Sürdürülebilirlik Eğitimi Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayda sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik eğitimi konuları ele alındı ve katılımcılara etkinlikler düzenlendi.

Bodrum Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi Derneği (SUYED) tarafından 'Sürdürülebilirlik Eğitimi Çalıştayı' düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde görev yapan bir grup akademisyen tarafından kurulan SUYED'in sürdürülebilir yaşam bilincinin yaygınlaşması için yaptığı araştırma ve eğitim faaliyetleri kapsamında, geçen hafta Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde Garova Tarım Park'ta, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen öğretmenlere yönelik iki günlük Sürdürülebilirlik Eğitimi Çalıştayı yapıldı.

Çalıştay'a, Bodrum Belediyesi'ni temsilen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nden Birim Müdürü F. Nilay Karamustafaoğlu ve Sürdürülebilirlik Büro Sorumlusu Elif Çamlı katıldı.

Çalıştayın açış konuşmasını yapan Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Özdemir, Sürdürülebilirlik Eğitimi Çalıştayı'nın Türkiye'de ilk olduğunu belirterek ev sahipliği yapan Bodrum Belediye Başkanlığı'na teşekkür etti.

Açış konuşmasının ardından, Prof. Dr. Oğuz Özdemir'in moderatörlüğünde sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik eğitimi konusu, davetli konuşmacıların katılımıyla panel oturumunda ele alındı. Çalıştayın öğle sonu oturumlarında, davetli konuşmacılar tarafından sürdürülebilirlik eğitiminin çeşitli yönleriyle ilgili bilimsel konuşmalar yapıldı.

Çalıştayın ikinci gününde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde lisansüstü öğrenim görmekte olan öğretmenler tarafından, katılımcı öğretmenlere yönelik sürdürülebilirlik eğitimi konusunda etkinlikler gerçekleştirildi.

Çalıştay, sürdürülebilir gelecek için katılımcıların dile getirdikleri anonsların dijital ortamda sergilenmesiyle sona erdi.