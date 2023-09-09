Bitlis'teki okullar 2023-2024 eğitim öğretime hazır

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki eğitim kurumları ve okullar, 2023-2024 eğitim öğretime hazır hale getirildi. İlçe genelindeki 115 okulda hazırlıklar tamamlandı ve Pazartesi ders başı yapılacak.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki eğitim kurumları ve okullar, 2023-2024 eğitim öğretime hazır hale getirildi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan, yaptığı açıklamada, ilçe genelindeki 115 okulda hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Pazartesi ders başı yapacaklarını belirten Akhan, "2023-2024 eğitim öğretim yılımıza 115 okul, 1637 öğretmen, 23 bin 712 öğrenciyle hazır bulunmaktayız. Öğrencilerimiz pazartesi ders başı yapacaklar. Şimdiden tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve idarecilerimize başarılar diliyorum." dedi.