Bitlis'te Jandarma Öğrencilere Trafik Eğitimi Verdi

Bitlis'te jandarma ekipleri, öğrencileri trafik kuralları hakkında bilgilendirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenliğine yönelik eğitimleri sürdürüyor. Okul servis araçlarına yönelik denetim yapılarak öğrencilerin güvenli ulaşımı sağlandı. Eğitim gören öğrencilere trafik bilinci ve farkındalığın artırılması amaçlandı.

Bitlis'te jandarma ekipleri, öğrencileri trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, trafik güvenliğine yönelik eğitimleri sürüyor.

Bu kapsamda, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı şekilde okullara ulaşımın sağlanması için okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Eğitim gören öğrencilere, trafik bilinci ve farkındalığın artırılmasına yönelik eğitim verildi.