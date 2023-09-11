Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığı personeli okulları ziyaret etti

Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığı personeli, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde okulları ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden jandarma personeli, başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini diledi.