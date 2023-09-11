Bitlis'te 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 115 okulda 1637 öğretmen ve 23 bin 712 öğrenci ders başı yaptı. Kaymakam Remzi Demir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, okulları ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilere başarı diledi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı.

Kentte 115 okulda 1637 öğretmen ile 23 bin 712 öğrenci yaz tatilinin ardından ders başı yaptı.

Kaymakam Remzi Demir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, okulları ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilere başarı diledi.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden, taleplerini dinleyen Demir, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi.