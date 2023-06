Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı'nın 33. Mali Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı'nın (BETAV) 33. Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

BETAV'dan yapılan açıklamaya göre, eğitim alanında önemli çalışmalar yapan vakıf, 1987'den bugüne kadar 4 bin 195 üniversite öğrencisine burs imkanı sağladı.

Geçen yıl 3 milyon 647 bin 700 lira burs dağıtarak Bitlisli gençlerin üniversite eğitimlerini destekleyen BETAV, inşaatı tamamlanan yurtlarla Bitlisli gençlere güvenli ve modern konaklama imkanı sundu.

BEÜ'de gerçekleştirilen Mali Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan BETAV Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, BETAV'ın misyonu ve faaliyetlerini anlattı.

BETAV kent için önemine değinen Eren, şunları kaydetti:

"Bu vakfı kuranlar, Bitlis'ten bir şekilde göç etmiş ama hiçbir zaman doğduğu toprakları unutmayıp, o toprağın insanlarına borcunu ödemek için her şeyi feda etmeyi göze alan Bitlis'in öz evlatlarıdır. Bu başarı geçmişte İstanbul'daki Bitlis talebe yurdunda başlayan ve bütün imkansızlıklara rağmen birbirine sahip çıkan, Bitlis gençlerine kol kanat geren büyüklerimizin ektiği fidanların meyvesidir. Bugün gördüğümüz Eren, Gencer, Kiler, Özgür, BETAV, Peker isimleriyle her yeri süsleyen eğitim yuvaları ayrıca istihdam yaratan işyerleri buradan giden ama bu toprakların çocuklarına borcunu unutmayan vefalı Bitlislilerin eseridir. Bugüne kadar Bitlis'e birçok vali geldi, hepsinin hizmetleri oldu. Ancak bugün Valimiz Oktay Çağatay'ın yaptıkları bizleri ve Bitlislileri çok mutlu etmiştir. Her şeye rağmen yaşamını Bitlis'te sürdürmeye devam eden hemşerilerimize minnettarız."

Toplantının ardından BETAV yönetim kurulu üyeleri, 2. Bitlis Kitap Fuarı'nı ziyaret etti, Tenor Aykut Yılmaz'ın İhlasiye Medresesi'nde verdiği konsere katıldı.

Fuarda, BETAV Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Eren, BETAV İstanbul Şube Müdürü Hasan Dalkıran ve BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş söyleşi yaptı.