Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı, Bitlis balını büyük marketlerde satışa sunacak

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV), üniversite öğrencilerine burs vermek için sattığı Bitlis balının büyük marketlerdeki raflarda yerini alacağı belirtildi. Balın aynı zamanda Fransa ve İngiltere'deki marketlerde de satışa sunulması için girişimler başlatıldı. BETAV, Bitlis'te kurduğu bal dolum fabrikasıyla elde ettiği gelirle üniversite öğrencilerine burs veriyor.

Bitlis balı raflardaki yerini alacak

BETAV İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran:

"Bin 500'lü yıllarda Osmanlı arşivlerinde bulunan Bitlis balı ile ilgili belgeleri elde ettik"

BİTLİS - Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV), üniversite öğrencilerine burs vermek için sattığı Bitlis balının büyük marketlerdeki raflarda yerini alacağı belirtildi.

Türkiye'nin seçkin maketlerinden birinin denetiminden geçen balın, aynı zamanda Fransa ve İngiltere'deki marketlerde de satışa sunulması için gerekli girişimler başlatıldı. BETAV, Bitlis'te kurmuş oldukları bal dolum fabrikasıyla elde edilen gelirle üniversite öğrencilerine de burs veriyor. 36 sene önce Bitlisli iş adamları tarafından eğitim ve tanıtıma destek için kurulan BETAV, bugüne kadar toplamda 5 binin üzerinde üniversite öğrencisine burs verdi.

Vakıf kurucuları, eğitim düzeyini yükseltmenin en önemli mesele olduğu inancıyla öncelikli olarak eğitim alma imkanı olmayan, istekli ve yetenekli gençlere destek vermek, şehirde okulların sayısını ve kalitesini iyileştirmek gayesiyle birleştiler. Vakıf, eğitimin yanı sıra Bitlis'in tarihi ve kültürel eserlerini ve değerlerini ülke içinde ve dışında tanıtmayı da amaç edindiği gibi bu değerlerin ortaya çıkarılması, korunması ve tanıtılması için de öncülük yapıyor.

BETAV İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran, Bitlis'teki arıcılık ve balcılık tesislerinde İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Dalkıran, "Türkiye'nin büyük marketlerinden birinin denetlemesinden geçtik. Bütün ulusal rehberlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu aldığımız referanslarla ve eğitim düzeyindeki elamanlarımızın imtihana girmelerinden sonra Türkiye'nin bütün yerleşim yerlerindeki marketlerin raflarında olacağız. Aynı zamanda yerel zincirlerle de çalıştık. Onlarla da başarılı bir mesafe elde ettik. Bütün bu çabamız, hevesimiz ve sevincimiz Bitlis balının satışından elde edeceğimiz gelirle BETAV kuruluşunun öğrencilerini okutacağız. 'Balında Burs Var' sloganı ile yola çıktık, arkadaşların başarılarının devamı bekliyoruz" dedi.

Fransa ve İngiltere'nin istediği laboratuvar sonuçlarını yolladıklarını ifade eden Dalkıran, "Uluslararası çalışmalarımız var. Fransa ve İngiltere anlaşmaları için raporlarımızı ve onların istediği laboratuvar sonuçlarını gönderdik. Onlardan da haber bekliyoruz. İnşallah Bitlis balını Avrupa raflarında da vatandaşlarımız görecek. Bir Nemrut Dağı, bir Süphan Dağı ve onun eteklerini düşünün. Floralarımızda ve oradaki çiçeklerden arılarımızın yaptığı balları satıyoruz. Türkiye standartlarına göre 250 adet olan parametrelerin hepsini geçen bir balımız var. Üniversitelerden testlerden geçtikten sonra üreticilerden alıyoruz" diye konuştu.

Bitlis balının coğrafi işaret alması için gerekli katkıda bulunduklarını ifade eden BETAV İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran, "Bin 500'lü yıllarda Osmanlı arşivlerinde bulunan Bitlis balı ile ilgili belgeleri elde ettik. Coğrafi işaret olarak da Bitlis Sanayi ve Ticaret Odasının başlattığı çalışmaya katkıda bulunduk. Yakında coğrafi işaretimizi de aldıktan sonra artık markamızı dünya geneline sunacağız" dedi.